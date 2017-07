Barcellona, Messi rinnova sino al 2021

Dopo le indiscrezioni è arrivata l'ufficialità: Lionel Messi ha prolungato fino al 30 giugno del 2021 il contratto che lo lega al Barcellona. A darne notizia è stato lo stesso club catalano in una nota. Il contratto verrà firmato nelle prossime settimane quando il campione argentino tornerà dalle vacanze per unirsi alla squadra in preparazione della prossima stagione.



Barcellona, Messi rinnova sino al 2021 - L'annuncio del club blaugrana

"La società è molto contenta, sia per il rinnovo che per l'impegno assunto da Messi, il miglior giocatore della storia, che ha svolto la sua carriera professionale a Barcellona portando la squadra in un'era di straordinari successi mai vista nella storia del CALCIO", prosegue la nota del club. Approdato alla 'cantera' del Barcellona nel 2000 quando aveva 13 anni, Messi ha fatto il suo esordio con la prima squadra a 16 anni in amichevole contro il Porto. Per il 30enne campione argentino 13 stagioni fin qui in prima squadra in cui ha collezionato 583 presenze e 507 gol. Molti i titoli conquistati: 8 campionati, 4 Champions League, 5 Coppe del Re, 7 Supercoppe nazionali, 3 Supercoppe europee e 3 mondiali per club oltre a 5 palloni d'oro.



Barcellona, Messi rinnova sino al 2021: ecco la nuova clausola rescissoria



Stando alle indiscrezioni nel nuovo contratto di Messi il Barcellona inserirà una clausola rescissoria di 300 milioni di euro. Nelle scorse settimane erano usciti rumors su Psg e Inter, ma nessuno ha mai realmente pensato che Messi potesse lasciare il club blaugrana. La Pulce intanto si sta godendo il viaggio di nozze ai Caraibi dopo il matrimonio di venerdì scorso a Rosario con Antonella Roccuzzo.