Basket, Alessandro Gentile: la rissa gli costa 3 giornate di squalifica. Foto

Basket, Alessandro Gentile: la rissa gli costa 3 giornate di squalifica

Alessandro Gentile prende 3 giornate di squalifica per la rissa della sfida tra Segafredo Bologna e Dolomiti Energia Trentino (vinta poi dalla Virtus).

Alessandro Gentile, rissa Bologna-Trento: 3 giornate di squalifica. Le motivazioni del Giudice Sportivo

Mano pesante dunque da parte del Giudice Sportivo della Basket di serie A per GENTILE (Bologna) che sconterà i 3 turni "perche', a seguito dell'atto di violenza commesso da un atleta avversario nei confronti di un compagno di squadra, colpiva con un pugno il predetto avversario. Inoltre il GENTILE continuava a minacciare e a cercare di entrare in contatto con l'avversario, agitando il pugno nei suoi confronti, fatto che non degenerava per l'intervento, non agevole, da parte degli altri giocatori".

Alessandro Gentile 3 giornate, 2 a Gutierrez Cardenas per la rissa Bologna-Trento

Due turni di stop per l'altro protagonista della rissa: Jorge Ivan Gutierrez Cardenas (Trento), mentre l'altro giocatore ospite, Dominique Leondras Sutton, si e' visto commutare la squalifica di una giornata con un'ammenda di 3.000 euro. Colpita pecuniariamente anche la Segafredo Bologna con un'ammenda di 1.100 euro. Per il resto, ammenda di 2.000 euro per la Red October Cantu' e di 500 euro per la Grissin Bon Reggio Emilia; ammonizioni per il coach del Banco di Sardegna Sassari, Federico Pasquini, e per la Germani Brescia.