Basket, Italia ai Mondiali: Ungheria ko. Sacchetti: "Vittoria del gruppo"

Italia-Ungheria 75-41, azzurri di Meo Sacchetti ai Mondiali di basket di Cina 2019

L'Italia del basket si è qualificata per i Mondiali di Cina 2019 (che inizieranno a fine agosto) a 13 anni dall'ultima volta (Giappone nel 2006). La vittoria decisiva arriva contro l'Ungheria, con gli azzurri che demoliscono a Varese i magiari con un 75-41 che dice tutto. Tra i marcatori svettano Della Valle con 15 punti, Aradori 11 e Gentile 9. Sfida mai in discussione e per la Nazionale italiana è l'ottava vittoria su undici match nel corso di questi gironi di qualificazione.

BASKET ITALIA AI MONDIALI IN CINA. IL CT SACCHETTI: "E' LA VITTORIA DI TUTTO IL GRUPPO"

"Non l'ho portata io, ma tutti i ragazzi anche quelli che sono venuti ai raduni e non hanno giocato. Fanno tutti parte di questo gruppo. In Olanda c'è stato l'unico sbaglio, che poi abbiamo recuperato. Abbiamo difeso molto bene e siamo stati bravi". spiega Meo Sacchetti, ct dell'Italia al termine della partita vinta contro l'Ungheria che ha dato la qualificazione ai Mondiali di basket alla squadra italiana. "Ora celebriamo questi ragazzi, poi ci prendiamo una settimana di vacanza e ci penseremo.

BASKET ITALIA AI MONDIALI IN CINA, PETRUCCI: "CORONATO IL SOGNO MONDIALE"

"E' una gioia enorme, abbiamo appena coronato un sogno", sono le parole, a caldo, del presidente della Fip, Gianni Petrucci, dopo la vittoria dell'Italia sull'Ungheria, risultato che permette alla Nazionale di Meo Sacchetti di qualificarsi per il Mondiale dopo 13 anni di assenza. "Questo però - sottolinea Petrucci - è solo il primo tempo. Andremo in Cina per ottenere un bel piazzamento e staccare il pass per i Giochi Olimpici. Anche lì manchiamo da troppo tempo". Petrucci ha poi aperto le porte al ritorno in azzurro di Belinelli, Datome, Gallinari e Melli, che non hanno potuto rispondere alle convocazioni per gli impegni Nba ed Eurolega: "Le convocazioni spettano al ct, ma io vorrei averli tutti a disposizione".