Basket, Pianigiani lascia Milano dopo 2 anni: interruzione consensuale

"La Pallacanestro Olimpia Milano e il coach Simone Pianigiani hanno deciso in data odierna di interrompere consensualmente il loro rapporto di lavoro". Lo si legge in una nota del club milanese, eliminato da Sassari in semifinale playoff scudetto con un secco 3-0. "In due anni alla guida dell'Olimpia, Simone Pianigiani ha condotto la squadra ad uno scudetto e due Supercoppe. L'Olimpia Milano desidera ringraziarlo per la professionalità e l'impegno profuso, e gli formula i migliori auguri per il proseguo della sua carriera", conclude la nota.