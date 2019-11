Bayern Monaco-Allegri? Il favorito è un altro per la panchina bavarese

Bayern Monaco-Allegri? Il favorito è Ten Hag per la panchina bavarese

Erik Ten Hag, Massimiliano Allegri, Jose' Mourinho e Arsene Wenger: sarebbero questi, secondo la stampa tedesca, i principali candidati alla panchina del Bayern Monaco dopo l'esonero di Niko Kovac. Un po' piu' indietro le candidature di Mauricio Pochettino, Ralf Rangnick e Miroslav Klose mentre per il momento il timone e' stato affidato al vice allenatore Hans Flick, secondo di Loew nella Germania campione del mondo nel 2014.

Il favorito sarebbe Ten Hag, sotto contratto con l'Ajax fino al 2022 e che ha allenato la seconda squadra del Bayern dal 2013 al 2015. Recentemente Overmars, ds dei Lancieri, ha ammesso che davanti a una proposta importante il club non si opporrebbe al suo addio. Per quanto riguarda Mssimiliano Allegri, invece, ci sarebbe da convincere l'ex allenatore della Juventus a interrompere in anticipo il suo anno sabbatico. Da non escludere la soluzione interna, con Klose - attualmente alla guida dell'under 17 del Bayern ma in attesa di ottenere il patentino - che verrebbe promosso in prima squadra, affiancato da Flick: il suo passato glorioso da calciatore gli garantirebbe la credibilita' necessaria per imporsi nello spogliatoio.

CAPELLO "ALLEGRI? PER LUI SAREBBE MEGLIO MANCHESTER UNITED CHE BAYERN MONACO"

"Un consiglio ad Allegri? Al Bayern sarebbe molto piu' facile vincere per la mentalita', i dirigenti sanno chi acquistare. Ma dato quello che e' successo ad Ancelotti, non so se un allenatore italiano sia il benvenuto. Forse c'e' qualcosa che non funziona nei rapporti italo-tedeschi. L'Inghilterra invece e' affascinante, e' un campionato che ti arricchisce. Fra Bayern e United, sposerei Manchester". Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno, suggerisce la Premier ad Allegri, il cui nome e' stato accostato a panchine prestigiose come quelle di Bayern e Manchester United. E Capello? "Sono pensionato, nonno, lavoro in tv ed e' sufficiente alla mia eta' - replica - Con l'esperienza, pero', si potrebbero dare suggerimenti".