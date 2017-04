Carlo Ancelotti

BAYERN MONACO E ANCELOTTI TRIONFO: CAMPIONI IN BUNDESLIGA

Il Bayern Monaco è campione di Germania per il quinto anno consecutivo. I bavaresi hanno conquistato matematicamente il 27° titolo della loro storia con tre giornate d'anticipo grazie al successo esterno per 6-0 sul campo del Wolfsburg. Tutto facile per gli uomini di Carlo Ancelotti che vanno a segno nel primo tempo con David Alaba al 19' e con la doppietta di Robert Lewandowski in gol al 36' e al 45'. Nella ripresa arrivano altre tre reti con Arjen Robben al 21', Thomas Mueller al 35' e Joshua Kimmich al 40'. In classifica il Bayern sale così 73 punti in 31 giornate, 10 in più del Lipsia secondo e 16 in più del Borussia Dortmund terzo.



ANCELOTTI NELLA STORIA: TITOLO IN 4 DEI 5 CAMPIONATI TOP D'EUROPA



Carlo Ancelotti è il primo ad essere riuscito a vincere il campionato in quattro dei cinque maggiori campionati europei: Serie A, Premier, Ligue 1 e Bundesliga. Solo al Real Madrid ha fallito l'appuntamento con la Liga, ma si è ampiamente consolato con la storicia Decima Champions League battendo in finale i cugini dell'Atletico Madrid allenato da Simeone.