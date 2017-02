Bayern Monaco, Lahm choc: "Mi ritiro". Rumenigge e club infastiditi

Bayern Monaco, Lahm choc: "Mi ritiro". Rumenigge preso in contropiede

Bayern Monaco spiazzato e anche infastidito. Il club bavarese non ha gradito le dichiarazioni del suo capitano, Philippe Lahm, che dopo la vittoria di ieri in Coppa contro il Wolfsburg, ha annunciato la sua intenzione di lasciare il CALCIO a fine stagione, nonostante un contratto fino al 2018.

In un comunicato stampa pubblicato sul sito del club, Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern, scrive: "la societa' e' sorpresa per il modo di agire di Philipp Lahm e del suo procuratore. Uli Hoeness e io negli ultimi mesi abbiamo avuto diversi incontri e conversazioni intense e costruttive sul possibile coinvolgimento di Lahm nella gestione del nostro club. La scorsa settimana ci ha informato che al momento non e' disponibile per ricoprire un ruolo nel club e che vuole anticipare la fine del contratto al termine di questa stagione e non nel giugno del 2018 - le parole di Rummenigge -. Fino a ieri pensavamo a una dichiarazione congiunta, nostra e del giocatore, per annunciare la sua decisione". Non e' andata cosi', il Bayern non ha gradito, ma Rummenigge chiude il comunicato sottolineando l'importanza di Lahm. "Per noi e' un giocatore fondamentale da piu' di un decennio. Siamo convinti che il nostro capitano si stia concentrando con la squadra per i prossimi impegni in campionato, per la Champions League e la Coppa tedesca. Vogliamo mettere in chiaro che le porte del Bayern sono e saranno sempre aperte per Philipp Lahm".



BAYERN MONACO, LAHM "A GIUGNO MI RITIRO, NON FARÒ SUBITO IL DIRIGENTE"



Un pezzo di storia del CALCIO a fine stagione mettera' la parola fine alla sua straordinaria carriera. Philipp Lahm, infatti, ha annunciato il ritiro dal CALCIO giocato dopo la vittoria di ieri del suo Bayern Monaco in Coppa di Germania contro il Wolfsburg (1-0 per la squadra di Ancelotti). Il 33enne nazionale tedesco ha ancora un anno di contratto con i bavaresi, ma ha deciso di anticipare il suo ritiro qualche giorno dopo il traguardo delle 500 presenze col Bayern. "Posso continuare con la mia leadership, a dare il massimo ogni giorno, in ogni sessione di allenamento, fino al termine della stagione... ma non oltre. E' chiaro che smettero'". Pep Guardiola considera Lahm "il giocatore piu' intelligente mai allenato", sicuramente e' uno dei piu' importanti nella storia del club bavarese e del CALCIO tedesco in generale e quest'anno potrebbe vincere il suo ottavo titolo di Bundesliga, eguagliando il record assoluto. Nel suo palmares, a parte le 113 presenze con la maglia della Germania, tra i tanti trofei spiccano i 7 campionati vinti, 6 coppe nazionali, una Champions League e un Mondiale. Nel futuro di Lahm potrebbe esserci un ruolo da dirigente nel suo Bayern Monaco, ma al momento il difensore (terzino o centrale, ma impiegato anche come centrocampista con ottimi risultati) non pensa a una nuova carriera.