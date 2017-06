Bayern Monaco, Robben "Sto pensando al ritiro"



Arjen Robben sta pensando al ritiro al termine della prossima stagione. Ad anticiparlo, in un'intervista alla rivista 'Kicker' e' lo stesso 33enne attaccante esterno del Bayern Monaco.



Bayern Monaco, Robben "Sto pensando al ritiro" - Contratto in scadenza nel 2018



"La realta' e' che mi sto avvicinando alla fine della mia carriera - spiega Robben che ha il contratto in scadenza nel 2018 - Sto sempre piu' iniziando a pensare a quello che faro' dopo la fine della carriera".



Bayern Monaco, Robben "Sto pensando al ritiro"- L'incognita del Mondiale di Russia



Robben è atteso ancora da una stagione importante con il Bayern Monaco inseguengo Bundesliga-Champions League e dalle sfide con l'Olanda (che però rischia di non qualificarsi al prossimo Mondiale di Russia 2018). "Sono molto rilassato e non sono affatto preoccupato per quello che accadra' nel 2018. Al momento penso solo al qui e all'ora. Sicuramente quello che so e' che tornero' in Olanda quando avro' finito la mia carriera, a Groeningen. Li' ho ancora forti legami con il club della mia infanzia e penso di poter fare qualcosa, ma prima voglio trascorrere sei mesi lontano dai campi senza far niente".