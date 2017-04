Belen, baci in tv a Iannone e reggiseno nero sexy che esce. BELEN-IANNONE FOTO

Belen, baci in tv a Iannone e reggiseno nero sexy che esce



Belen Rodriguez e Andrea Iannone la loro prima volta insieme in tv. Eccoli nel salotto del Maurizio Costanzo Show che sprizzano amore da tutti i pori. Mano nella mano per tutta la puntata: tra Belen e Iannone è davvero una primavera d'amore.



BELEN: TACCO 12, SPACCHI E REGGISENO NERO AL COSTANZO SHOW CON IANNONE



Belen è da urlo: look con abito d'oro, spacchi, reggiseno nero che spunta fuori e tacco 12. La soubrette argentina si presenta così alla sua prima in tv con Iannone. Il pilota Suzuki (reduce dal settimo posto in Motogp a Austin in rimonta)? Eccolo in jeans neri strappati.



Belen e Iannone, "sesso anche mezz'ora prima della gara"