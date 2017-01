Belen e Iannone, foto tra le lenzuola. Iannone paga le vacanze al clan Belen



Iannone e Belen: nessuna crisi. Smentiti tutti i gossip che erano circolati nelle scorse settimane. Anzi, il pilota della Suzuki ha trascorso le vacanze natalizie a Verbier, in Svizzera, in compagnia della Rodriguez. Con la coppia c’era Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino, e tutto il “Clan Rodriguez”. Da papà Gustavo a mamma Veronica, con la sorella Cecilia, il fratello Jeremias e varie amiche e collaboratrici.



Iannone paga le vacanze al clan Belen: da Ibiza a Verbier



A raccontare la vacanza di gruppo, come quella di quest’estate a Ibiza, è Novella 2000. Che regala un ulteriore dettaglio: anche questa volta pare che il conto l’abbia saldato Iannone. "Una bella cifra visto che il “Clan” non si è fatto mancare nulla tra escursioni in alta quota, pranzi e cene in rifugi esclusivi. Chissà, forse Andrea ha voluto così festeggiare la sua nuova avventura con la Suzuki, la moto con cui gareggerà in MotoGp il prossimo anno al posto della Ducati", spiega Novella. Iannone dunque è pronto per un 2017 pieno di aspettative: proverà a farsi rimpiangere dalla Rossa di Borgo Panigale (che ha scelto di confermare Dovizioso al fianco di Jorge Lorenzo) e far meglio dello spagnolo Maverick Vinales (passato alla Yamaha nel team ufficiale con Valentino Rossi).



BELEN E IANNONE, FOTO TRA LE LENZUOLA

Belen pubblica su Instagram la foto di Iannone ("Mi loco") tra le lenzuola e si intravede il piede della Rodriguez che comunica un momento di intimità tra i due. La Rodriguez posta anche una sua immagine in bianco e nero in cui da la "Buenas Noches" ai suoi fans.