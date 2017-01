Belen, Iannone e il video su Instagram Stories: critiche dei followers

Iannone, Belen e il video pubblicato su Instagram Stories. Secondo quanto riporta Il Giornale, il fidanzato della Rodriguez parla della penetrazione tra uomo e donna usando un oggetto giallo e un anello.

La showgirl argentina esclama: "Ma si può fare queste stronzate? Ma non esce più! Bisogna prenderlo a martellate". E il pilota della Suzuki risponde: "Questo succede quando il buco è più stretto dell'oggetto che penetra. Non è una minchiata. Non è una penetrazione questa? Infilare una roba dentro...".

Il video, nel giro di qualche ora, ha fatto il giro della rete e l'account Instagram Le Perle, è riuscito a recuperare il filmato integrale.