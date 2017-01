Belen, pianto a C'è posta per te e fuga d'amore con Iannone

BELEN, LACRIME E COMMOZIONE A C'E' POSTA PER TE



Belen Rodriguez si è commossa nel corso della puntata di C'è Posta per Te su Canale 5 (condotto da Maria De Filippi). La showgirl argentina non è riuscita a trattenere le lacrime quando in studio sono arrivati due coniugi, Brenda e Alfonso, con enormi difficoltà economiche. Nonostante i problemi che stanno attraversando, Brenda ha deciso di realizzare il sogno del marito, ossia fargli incontrare proprio Belen.



La Rodriguez, commossa dal gesto della moglie, ha raccontato ai due coniugi della sua infanzia e delle difficoltà economiche che aveva attraversato all'epoca, ricordando alla coppia che "L'amore ti salva la vita, e l'amore non si compra". Brenda ha detto con orgoglio: “Non esistono più uomini come mio marito”. E Belen ha subito risposto: “Hai ragione, confermo”. Qualcuno l'ha interpretata come una frecciatina a Stefano De Martino che prossimamente dovrà incontrare in tribunale per discutere il divorzio.



BELEN E IANNONE, FUGA D'AMORE NEL RESORT



Belen e Iannone in crisi? Non sembrerebbe visto che la coppia di recente ha vissuto un romantico weekend di relax. “Novella2000” li h sorpresi durante la piccola luna di miele presso il resort a 5 stelle L’Albereta, ubicato sulle colline della Franciacorta, in provincia di Brescia.