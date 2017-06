Belotti, le foto del matrimonio di mister 100 milioni di euro



Si è parlato molto in questi giorni del matrimonio dell’attaccante del Torino Andrea Belotti, valutato dal presidente Cairo 100 milioni di euro, con Giorgia Duro, che si è tenuto a Palermo lo scorso 15 giugno. Solo Chi era presente alla blindatissima cerimonia e nel numero in edicola da mercoledì 21 giugno pubblica le foto esclusive dell’evento e le parole dei protagonisti.



MATRIMONIO BELOTTI, LA DEDICA ALLA MOGLIE



A partire dalla dedica di Belotti alla moglie: «Cara Giorgia, amore mio, sono qui con il cuore in mano. Tremo, abbiamo coronato un sogno. Lo abbiamo voluto fortemente e insieme ci crediamo. Vederti con quel vestito bianco, con la tua sensualità e il tuo fascino che ti contraddistinguono. Ti amo. Dormirei tutta la vita al tuo fianco. Per sempre. Il “sì” davanti a Dio è la promessa che vale più di ogni gol. E ora ti chiedo, ti scrivo, mentre tu non sei a conoscenza di queste parole: facciamo una famiglia!».



BELOTTI, DAL MATRIMONIO AL CALCIOMERCATO



Nei progetti della coppia c’è, dunque, un figlio, e dove nascerà dipende dal calciomercato. E il calciatore, seguito tra le altre da Psg e Chelsea, è sicuro che la moglie lo seguirebbe ovunque. «Lo ha già fatto in passato quando dalla sera alla mattina ci siamo addormentati a Palermo e svegliati a Torino. E se quest’estate dovesse succedere ancora, lo farà di nuovo». Pronta la replica di Giorgia: «Se Andrea dovesse lasciare l’Italia, mi troverà sempre al suo fianco. Noi siamo solo “noi” e viviamo per noi».



BELOTTI, LUNA DI MIELE A IBIZA



La coppia, che doveva andare a Bora Bora in viaggio di nozze, all’ultimo ha scelto Ibiza. Con le valigie pronte in caso di sviluppi.