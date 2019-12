Benedetta Pilato show agli Europei nuoto, dopo il boom ai Mondiali di luglio

Benedetta Pilato non è nuova a imprese, come tutti ricorderanno dopo che a luglio era stata a 14 anni stella dei Mondiali di Nuoto (ed era stata la più giovane italiana a debuttare in una manifestazione iridata aveva battendo il record di precocità di Federica Pellegrini).

Ora ecco la conferma nella prima giornata degli Europei in vasca corta al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Una partenza da sogno con la doppietta nei 50 rana femminili: dietro a Benedetta Pilato ecco Martina Carraro. E poi altre 4 medaglie di bronzo con Ilaria Cusinato, Gabriele Detti, Fabio Scozzoli e la 4x50 stile.

Non finisce di stupire come si diceva Benedetta Pilato, 14enne pugliese (di Taranto) che conquista cosi' il suo primo titolo internazionale a livello senior dopo l'argento mondiale di Gwangju: finale dominata in 29"32, crono che le permette di riscrivere il primato italiano che gia' le apparteneva (29"41 lo scorso 8 novembre a Genova) oltre a firmare il primato mondiale juniores.

"Sono super contenta, volevo fare bene - fatica a trattenere l'emozione la giovanissima azzurra ai microfoni di Rai Sport - All'inizio c'era un po' di tensione, credevo di dover dimostrare qualcosa, ma poi ho pensato solo a divertirmi". E spiega: “Volevo ringraziare tutti, sono scoppiata a piangere appena sono arrivata qui. Cercherò di non piangere. Oggi rispetto a Gwangju ero più tesa, come se dovessi dimostrare qualcosa a qualcuno, però mi sono resa conto che in realtà devo continuare a fare questo sport come divertimento e quindi basta adesso la vedo con più tranquillità”.

E si e' divertita anche Martina Carraro, seconda in 29"60 davanti all'irlandese Mona McSharry. Dopo il bronzo mondiale dello scorso anno, ecco "la mia prima medaglia europea in vasca corta, e va benissimo cosi'. E' bello essere fra le migliori, e' una sensazione stupenda. Ce la giochiamo fra noi due, entrambe italiane, e credo che non sia mai successo".