Benedict Cumberbatch calciatore per la sua project visit a Londra

LONDRA, 7 febbraio 2018 – Ha interpretato i ruoli di medico, detective e genio, ma per un giorno Benedict Cumberbatch, attore di Hollywood tifoso dell'Arsenal, si è cimentato con il pallone da calcio in occasione della visita al programma Active Communities Newtork, sostenuto dalla Fondazione Laureus Sport for Good attiva nel sud di Londra.

Prima di presentare i Laureus World Sports Awards, a Montecarlo, il prossimo 27 febbraio, il protagonista di Sherlock, The Imitation Game e Dr Strange si è intrattenuto con i volontari e i partecipanti del programma. Per i giovani della comunità locale lo sport è un mezzo per fare scelte di vita positive, apprendere competenze e fare progressi nei programmi di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro.

Dopo aver presentato sia la cerimonia di premiazione del 2014, a Kuala Lumpur, sia la cerimonia del 2015, a Shanghai, Benedict conosce perfettamente il lavoro che Laureus Sport for Good svolge in tutto il mondo, ma questa visita ha rappresentato un'ulteriore opportunità per apprendere in prima persona come lo sport sia in grado di aiutare i giovani a superare violenza, discriminazione e situazioni di devianza.

I Laureus World Sports Awards 2018 celebreranno i successi e le imprese sportive dell'anno passato, riconoscendo allo stesso tempo quanto sia importante lo sport nell'unire le comunità e nell'essere una forza positiva di cambiamento. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla preparazione di questa edizione, visita il sito web awards.laureus.com e segui #Laureus18 sui social media.

BENEDICT CUMBERBATCH:

“Alla fine del mese, i Laureus World Sports Awards 2018 celebreranno le eccellenze sportive, ma riconosceremo e celebreremo anche tutti i risultati positivi che si possono conseguire attraverso lo sport, a ogni livello. Laureus Sport for Good supporta oltre 100 programmi nel mondo, e dopo aver trascorso del tempo insieme ai giovani del programma Active Communites Network sostenuto da Laureus qui a Londra, ho potuto vedere il potere di trasformazione che lo sport può esercitare, dando ai giovani la possibilità di migliorarsi nella loro vita quotidiana.”