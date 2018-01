Benevento, Brignoli addio? Dal gol al Milan alla possibile cessione

Alberto Brignoli lascerà il Benevento a un mese dal clamoroso gol di Benevento-Milan (il 2-2 di testa in zona Cesarini). Il portiere di Trescore Balneario diventò un eroe lo scorso 3 dicembre. Una rete incredibile che rovinò il debutto di Gattuso sulla panchina rossonera e regalò al club campano il primo storico punto in serie A. Una favola, con i tifosi del Benevento che andarono sotto casa con striscioni e scritte per ringraziare Brignoli.

Ma la fiaba potrebbe non avere un lieto fine. Dopo la sconfitta sul campo dell’Udinese la settimana successiva, il tecnico Roberto De Zerbi ha mandato il portiere in panchina. Quattro consecutive dietro allo sloveno Belec. E ora le voci di un possibile addio al Benevento, anche se non ci sono conferme ufficiali. Alla finestra resta la Juventus, proprietaria del portiere. Nel contratto c'era l’obbligo di riscatto per 1,5 milioni di euro da parte del Benevento in caso di salvezza dei sanniti e almeno 20 presenze. Ora però potrebbe cambiare tutto.