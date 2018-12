Berlusconi trasforma il Monza in una Spa. E a gennaio super calciomercato

Dal primo luglio il Monza Calcio targato Silvio Berlusconi riprenderà lo storico nome 'AC Monza'. ''L'operazione romantica continua", sottolineano fonti della nuova proprietà, illustrando le novità finanziarie delle ultime ore: la trasformazione del club brianzolo da srl a spa e l'aumento del capitale sociale da 100mila a un milione di euro. Il 'nuovo corso', apprende l'Adnkronos, inizierà la prossima campagna acquisti, quella di gennaio, visto che la Fininvest ha acquistato la società biancorossa il 28 settembre 2018, quando il mercato era ormai chiuso. Il Cav, riferiscono, avrebbe promesso un mercato importante per non scontentare i suoi tifosi, allarmati dalle ultime prestazioni di campionato, non certo soddisfacenti. ''Il primo mercato di Berlusconi, insomma, sarà quello di gennaio'', assicurano ambienti vicini alla Fininvest.

Per ora, dunque, la svolta riguarda solo gli aspetti societari e organizzativi. Il 30 novembre scorso "si è tenuta l'assemblea della 'Società Sportiva Monza 1912' che ha deliberato il passaggio da srl a società per azioni e un aumento di capitale". "Dal "primo luglio del 2019, poi, ritornerà il vecchio nome, quello storico, 'AC Monza', che sostituirà l'attuale 'Società Sportiva Monza 1912'".