Bernardeschi, dica 33: il dietrofront sul 10 e i numeri più strani di sempre

Nella sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus, Federico Bernardeschi ha confermato quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi.

L'ex giocatore della Fiorentina avrebbe fortemente voluto la maglia numero 10, che dopo Tevez e Pogba pare davvero pesare molto sugli eredi di Del Piero, ma la Juventus ha scelto diversamente: “È stata una scelta condivisa con la società – ha detto il giovane azzurro - perché qui c'è molto rispetto per questa maglia e credo sia giusto che io debba dimostrare di poterla indossare qui, così come ho fatto a Firenze. Poi il prossimo anno vedremo. Il 10 mi piace, fosse stato per me lo avrei preso, ho ripiegato sul 33 perché sono credente e religioso".

Immancabilmente, sui social si è scatenata una certa ironia, visto che Bernardeschi ha scelto la maglia con gli anni di Cristo, non sentendosi pronto a indossare il 10 che fu di Del Piero e di Baggio (“Baggio è Baggio, forse il miglior italiano di sempre, e io in generale sono contro i paragoni...”).

D'altra parte, i tifosi più accesi della Juventus sperano che questa scelta preluda a un'operazione in entrata da parte di Marotta e Paratici. Ma chi sarebbe degno della mitica 10, fin da ora? Matuidi? Keita? Milinkovic-Savic? Per ora, le possibilità concrete dei bianconeri sono in questo range, anche se l'eventuale cessione di Dybala al Barcellona di fronte ad un'offerta-monstre (si parla di 120 milioni) potrebbe riaprire i giochi, a partire da Verratti, vecchio pallino di Madama Juve.

Nel frattempo, la voglia di riscatto dei tifosi juventini dopo Cardiff trova eco nelle parole di Bernardeschi: “La Juve rappresenta uno dei top club al mondo, è una parte di storia del calcio mondiale, è un'emozione grande stare qui e voglio viverla fino alla fine. Da avversario mi ha sempre colpito la mentalità che la Juve ha sempre avuto, quando entri in campo queste cose le noti. Mi ha fatto piacere come sono stato accolto da tanti tifosi, li voglio ringraziare e cercherò di ricambiare. Io sono qui per dare una mano in più, è il ripetersi che è difficile, hanno vinto sei Scudetti di fila, voglio provare a riconquistare il settimo Scudetto e poi la Champions, che è difficilissima e fatta di mille sfaccettature ma obiettivo arrivare tra le prime quattro”.

In quanto alla scelta del numero 33 per motivi religiosi non è una novità per la Juventus. Già Nicola Legrottaglie, che fa parte del gruppo “Atleti di Cristo”, aveva indossato la stessa maglia e, in quanto a scelte curiose per il numero da portare sulle spalle, la storia del calcio italiano è ricca di episodi decisamente curiosi.

Per leggere i casi più strani e i numeri più strani di sempre, clicca QUI