Matteo Berrettini ko anche con Federer: quasi eliminato dalle Atp Finals 2019

Dopo la sconfitta all'esordio contro Novak Djokovic, Matteo Berrettini perde anche il suo secondo match alle Atp Finals 2019 in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Il 23enne romano, numero 8 del mondo, cede allo svizzero Roger Federer, numero 3 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-3 in un'ora e 18 minuti. Il fuoriclasse svizzero non sembra in giornata di grazie, ma porta a casa il primo set al tie-break (pesa un doppio fallo sul 4-2 del gioco decisivo che permette a Federer la fuga definitiva) e nel secondo parziale non converte tre palle break quando è sotto 4-3. Per Berrettini è la seconda sconfitta in carriera contro Roger dopo il 6-1 6-2 6-2 degli ottavi a Wimbledon 2019.

ATP FINALS 2019, MATTEO BERRETTINI CONTRO THIEM NELL'ULTIMO MATCH

Matteo Berrettini tornerà in campo giovedì contro l'austriaco Dominic Thiem, ma a questo punto il tennista italiano ha pochissime chance di qualificarsi per le semifinali.