Berrettini sfortuna: girone Atp Finals 2019 con Djokovic e... I GRUPPI

Berrettini sfortuna: girone Atp Finals 2019 con Djokovic

MATTEO BERRETTINI non è fortunato nel sorteggio dei gironi alle Atp Finals 2019. Gruppo di ferro per il tennista italiano che fa il debutto nel torneo che vede al via i migliori 8 della classifica ATp e che partirà a Londra domenica prossima. Berrettini debutterà contro Novak Djokovic ed è il terzo italiano per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7).

BERRETTINI, GIRONE ATP FINALS 2019 CON DJOKOVIC E FEDERER. IL GRUPPO BORG

Matteo Berrettini è stato sorteggiato nel gruppo intitolato a Bjorn Borg contro il serbo Novak Djokovic, lo svizzero Roger Federer e l'austriaco Dominic Thiem. Come detto, il 23enne tennista romano esordirà domenica contro Djokovic (ore 15 in Italia), unico giocatore tra gli otto di Londra con cui Berrettini non ha mai giocato. Sempre quel giorno alle 21 sarà di scena Federer contro Thiem. L'italiano ha al suo attivo una vittoria contro Thiem (1-2) e una contro Zverev (1-2), guardando gli avversari. E' sotto 1-0 con Nadal (7/6, 6/4, 6/1 in semifinale allo Us Open 2019), Federer (che lo batte nettamente agli ottavi di Wimbledon quest'anno), Medvedev e Tstitsipas.

ATP FINALS 2019, NADAL CON MEDVEDEV. IL GRUPPO AGASSI

Nel girone intitolato ad André Agassi si sfideranno lo spagnolo Rafael Nadal, Daniil Medvedev (appassionante la finale dello Us Open 2019 vinta da Rafa contro il tennista russo), il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander Zverev. Sembra dunque confermata, dunque, la presenza di Nadal dopo il ritiro a Parigi (dove ha vinto ai quarti di finale contro Tsonga e non ha poi giocato la semifinale con Denis Shapovalov).

NADAL: "OBIETTIVO ESSERE IN CAMPO ALLE ATP FINALS 2019"

Rafa Nadal ha spiegato: "Lunedì mi sono sottoposto a una risonanza a Maiorca e nonostante abbia una piccola elongazione nel muscolo addominale destro, volerò a Londra. Giovedì o venerdì inizierò ad allenarmi al servizio, il mio obiettivo è essere in campo alle Atp finals".

ATP FINALS 2019, BAUTISTA-AGUT RISERVA

La riserva alle ATP FINALS 2019, in caso di ritiro prima o a torneo in corso di Nadal (o di qualche altro tennista) sarà lo spagnolo Bautista-Agut che ha conteso sino all'ultima settimana l'ottava posizione mondiale a Matteo Berrettini (anche se poi il rivale più pericoloso si è rivelato Monfils sconfitto ai quarti di finale di Parigi-Bercy da Shapovalov, se avesse vinto avrebbe centrato la qualificazione).

NADAL VS DJOKOVIC: SFIDA PER IL NUMERO 1 ALLE ATP FINALS 2019

Le ATP FINALS 2019 metterenno in palio anche il primo posto mondiale 2019 nella classifica ATP, al momento Rafa Nadal ha sorpassato Nole Djokovic (proprio questa settimana: li separano 640 punti), ma la condizioni non al top del mancino di Manacor, lo stesso di forma molto buono di Nole (che ha vinto il MASTER 1000 di Bercy senza perdere un set) e la superficie (indoor, favorevole al serbo) potrebbero portare al contro-sorpasso. Nadal resta comunque il secondo numero 1 più vecchio di sempre a 33 anni, meglio ha fatto solo Federer (n°1 Atp a 36 nel 2018). Le ATP FINALS 2019 mettono in palio 1500 punti (per chi dovesse vincere tutte le partite), con 200 per ogni vittoria nel round robin, 400 al finalista e 500 sicuri a chi trionferà in finale.