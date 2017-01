Bettarini inviato all'Isola dei Famosi. E il gossip sulla Marcuzzi...

BETTARINI, INVIATO ALL'ISOLA DEI FAMOSI SU CANALE 5



Stefano Bettarini è l'inviato della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi che inizia lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5.



BETTARINI ALL'ISOLA DEI FAMOSI, L'ANNUNCIO SUI SOCIAL



"I suoi preziosi consigli eviteranno ai nafriaghi pericolosi calci d'angolo", si legge sui profili social dell'Isola dei Famosi 2017.







BETTARINI, DAL GRANDE FRATELLO ALL'ISOLA DEI FAMOSI



Stefano Bettarini prosegue la sua carriera nei reality. L'ex calciatore nella scorsa stagione, sempre su Canale 5, è stato tra i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello Vip. E' arrivato tra i finalisti sulla scia di un'onda fortissima di polemiche per quanto fatto e detto durante il programma dall'ex calciatore.



BETTARINI ALL'ISOLA DEI FAMOSI: IL GOSSIP SUL VETO DELLA MARCUZZI



Nelle scorse ore era circolato un gossip (di Dagospia) secondo cui Stefano Bettarini non sarebbe gradito alla conduttrice Alessia Marcuzzi, la quale avrebbe chiesto di non averlo come inviato dall'Honduras ma di puntare su un altro volto noto al grande pubblico. Voci e non voci, la realtà dice che Bettarini sarà l'inviato sull'Isola.



ISOLA DEI FAMOSI, BETTARINI E LUXURIA



Nelle scorse ore era stato ufficializzato l'arrivo di Vladimir Luxuria come opinionista (già vincitore all'Isola dei Famosi 2008 su Rai 2, edizione condotta da Simona Ventura con Belen naufraga).