Bianca Andreescu incanta e trionfa a Indian Wells. La 18enne stupisce il tennis mondiale

Bianca Andreescu ha vinto a Indian Wells, uno dei piu' prestigiosi appuntamenti dell'intero circuito WTA. Un trionfo a sorpresa dopo che aveva iniziato la settimana al numero 60 delle classifica Wta.

Bianca Andreescu sconfigge la Kerber e conquista Indian Wells

La 18enne canadese, in gara grazie ad una wild card, ha battuto in finale la tedesca Angelique Kerber, numero 8 del ranking e ottava testa di serie (ex numero 1 del mondo), in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 in 2 ore e 19 minuti di battaglia.

Indian Wells, Bianca Andreescu supera Serena Williams e Martina Hingis

Gia' approdando in finale, Bianca Andreescu aveva fatto meglio di Serena Williams e Martina Hingis (che si fermarono in semifinale), diventando la prima wild card ad avanzare sino in finale a Indian Wells. Da oggi, la canadese entra tra le top 24 del circuito Wta.