Bianca Andreescu, la 18enne strega il tennis mondiale e incanta a indian Wells

Bianca Andreescu star a Indian Wells. La La 18enne canadese (di origini rumene) è la più giovane semifinalista degli ultimi 10 anni (non accadeca dal 2009 con la Pavlyuchenkova) nel prestigioso torneo WTA che raduna le più forte tenniste al mondo. Il 6/0, 6/1 rifilato nei quarti all'ex numero uno al mondo Garbiñe Muguruza (due Slam vinti in carriera) fa molto rumore e attira l'attenzione di tutti i media su una ragazza che sin qui aveva disputato solo 26 partite tra i pro.

Bianca Andreescu domina la Muguruza dopo i successi nel 2019 contro Wozniacky e Venus Williams

Un successo casuale? Proprio no. In questo 2019 Bianca Andreescu - che ha iniziato a inseguire il sogno di diventare tennista sin da quando aveva sette anni - già si era presa lo scalpo di altre due campionesse del calibro di Caroline Wozniacky e Venus Williams (pure loro già numero 1 al mondo).

Bianca Andreescu, Simona Halep il suo idolo

L'ascesa di Bianca Andreescu l'ha già portata tra le prime 40 nel ranking WTA (la prossima settimana sarà almeno 37), con la promesse di entrare già nel breve periodo tra le top-25. Il suo idolo è Simona Halep, il sogno di conquistare degli Slam, lei che nel 2017 a livello di circuito juniores ha già vinto l'Australian Open in singolare (e il Roland Garros il doppio).

Bianca Andreescu: "Faccio meditazione tutti i giorni da quando ho 14 anni"

E malgrado i 18 anni la Andreescu ha già le idee chiare sul futuro e su come prepararsi nel presente. Intanto racconta che uno dei suoi segreti è la meditazione. “Lo faccio tutti i giorni da quando ho 14 anni. Nulla di complicato: mi sveglio e la prima cosa che faccio è meditare. Credo mi aiuti davvero a cominciare al meglio la giornata. Non guardo il telefono, non mi lascio sopraffare dagli stimoli: è semplicemente visualizzazione creativa - - riporta Ubitennis.com - Mi prendo 15 minuti ogni mattina per entrare in connessione con il mio corpo e la mia mente. Molte persone lavorano sul fattore atletico, ma credo che il fattore mentale sia il più importante perché la mente controlla il corpo“.