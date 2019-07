Boateng alla Fiorentina: è fatta. Colpo Lirola per Commisso

La Fiorentina di Rocco Commisso comincia a prendere forma. Sono sbarcati a Firenze Kevin-Prince Boateng (che era seguito dall'Eintracht Francoforte, ma ha scelto la squadra viola) e Pol Lirola, entrambi provenienti dal Sassuolo (Boateng era reduce da 6 mesi di prestito al Barcellona). Sono i primi due colpi di mercato a firma della nuova proprieta' viola.

FIORENTINA-BOATENG, UFFICIALE

La Fiorentina ha ufficializzato "di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dal Sassuolo". Boateng e' nato a Berlino il 6 marzo del 1987. In carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Milan, Schalke 04, Eintracht Francoforte e, da gennaio 2019, ha giocato nel Barcellona, oltre a vantare 14 presenze con la Nazionale del Ghana con la quale ha realizzato 2 reti. Il calciatore tedesco, in carriera, ha vinto 1 Campionato italiano, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa di Germania e 1 Campionato spagnolo.

BOATENG: "FIORENTINA HA UN BUON PROGETTO"

“Sono molto contento e felice. La Fiorentina ha un buon progetto, non vedo l’ora”, le prime parole di Kevin Prince Boateng. “Devo ringraziare la famiglia del club neroverde, devo salutare tutti ma questo è il calcio. Non vedo l’ora sia domani. Forza Viola". Montella potrebbe averlo a disposizione, anche solo per uno scampolo di partita, nell’amichevole prevista sabato 3 agosto contro il Livorno.

FIORENTINA-LIROLA: I COSTI DEL COLPO DI MERCATO

Il 21enne terzino destro spagnolo Pol Lirola, spagnolo era arrivato in Italia nel 2015 dalla Juventus e dal 2016 era al Sassuolo. L’accordo tra Fiorentina e Sassuolo dovrebbe essere su 12 milioni, più 4 di bonus e il 10% sulla rivendita futura dell'esterno.