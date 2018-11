Bologna, Inzaghi fiducia a tempo. Ma c'è l'ombra di Mihajlovic

Filippo Inzaghi sa che non può sbagliare contro la Sampdoria: solo un risultato positivo eviterà il suo esonero dalla panchina del Bologna. Intanto girano indiscrezioni sul suo eventuale successore e, secondo Tuttosport, in pole position ci sarebbe Sinisa Mihajlovic. I loro destini si erano già incrociati al Milan: Pippo fu mister in rossonero nel 2014/2015, il tecnico serbo prese il suo posto la stagione successiva nel 2015/2016.

Bologna, Inzaghi, confermato, ma a rischio. Mihajlovic in pole, ma attenti a Prandelli e...

Mihajlovic, ad ogni modo, non è l'unico allenatore accostato al Bologna. Girano anche i nomi di Cesare Prandelli, Gigi Delneri e Gianni De Biasi. Senza dimenticare che a libro pagara resta Roberto Donadoni. Pippo Inzaghi - legato da contratto biennale firmato in estate - comunque cercherà di restare alla guida del club felsineo, sabato sera a Marassi il verdetto.