Bologna, Mihajlovic il dopo Inzaghi. Missione salvezza per Sinisa

Bologna, Mihajlovic il dopo Inzaghi

Il tempo di Filippo Inzaghi a Bologna è scaduto: il 4-0 interno contro il Frosinone è stato l'ultima picconata alla panchina dell'ex attaccante di Milan e Nazionale. Sinisa Mihajlovic è arrivato in città e proverà a rilanciare una squadra al terz'ultimo posto (14 punti con due vittorie in 21 giornate).

Mhajlovic-Bologna, missione salvezza per Sinisa

Mihajlovic dovrebbe firmare un contratto di 6 mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza del Bologna. Joey Saputo considera Sinisa l'uomo giusto per tentare un'impresa difficile ma non impossibile. A pochi giorni dalla fine del calciomercato invernale il tecnico serbo avrebbe chiesto garanzie tecniche e rinforzi, tra cui un difensore centrale, un’ala e magari un regista.

Mhajlovic-Bologna, ritorno in panchina 10 anni dopo

Mihajlovic torna a Bologna dove iniziò ad allenare dieci anni - nella stagione 2008/2009 - fa dopo l’apprendistato da vice di Roberto Mancini. In quell'occasione subentrò ad Arrigoni in novembre e lasciò poi la panchina a Papadopulo nel finale di stagione con 22 partite con una media di 0,91 punti a gara.