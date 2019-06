Boxe: Andy Ruiz, ecco il campione mondiale dei pesi massimi sovrappeso

Prima sconfitta in carriera per Anthony Joshua. Al Madison Square Garden il pugile inglese ha ceduto la corona di campione del mondo dei pesi massimi in tre categorie (Wba, Ibf e Wbo) al californiano di origini messicane Andy Ruiz che lo atterrato in ben quattro occasioni, mettendolo ko al 7° round.

Una delle più grandi sorprese della storia del pugilato: Anthony Ruiz jr è un pugile semisconosciuto di origine messicana che ha colpito tutti i tifosi perché visibilmente sovrappeso: 122 kg (in carriera ha toccato anche i 135) su 188 cm. Pochi avevano scommesso su di lui, anche se Ruiz ha un ottimo palmares alle spalle: 33 vittorie con 22 ko e una sconfitta.

Il campione inglese è stato mandato al tappeto quattro volte e alla fine si è arreso all'avversario, uscendo umiliato dal ring del Madison Square Garden davanti a 20mila persone.

"Picchiava forte - ha detto Ruiz a fine match -. Io ho atteso che mi lasciasse degli spazi per poter fare la mia boxe. Sul ring ha parlato il mio sangue messicano". In conferenza stampa poi la dedica più bella: "Mamma ti amo".

"La boxe è uno sport difficile, mi sono preparato bene ma un buon pugile mi ha battuto. Sarà interessante vedere dove potrà arrivare", le parole invece dello sconfitto Joshua.