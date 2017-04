Boxe, Anthony Joshua è il re dei pesi massimi

Anthony Joshua è il re dei pesi massimi. Il 27enne britannico di origini nigeriane ha conservato la sua cintura IBF e conquistato il titolo WBA vacante (riunificando anche con la cintura Ibo) battendo il 41enne ucraino Wladimir Klitschko per KO tecnico sabato sera a Wembley, davanti a 90.000 spettatori. Il ventisettenne pugile che nel 2012 proprio all'Olimpiade di Londra conquistò l'oro con un verdetto regalato contro il nostro Roberto Cammarelle, ha battuto chi ha dominato la categoria per un decennio. Decisivo un montante destro che travolge le resistenze di Klitschko, che prova a resistere, va di nuovo giù dopo un'altra pesante serie chiusa da un gancio sinistro e deve arrendersi alla giusta decisione arbitrale dopo un match da molti definito epico. Al rientro dopo 17 mesi dalla sconfitta contro Fury, l'ucraino ha ceduto per merito dell'avversario e probabilmente dirà addio alla grande boxe.