Buffon: dirigente in nazionale o torna in serie A a Roma? Le indiscrezioni

Buffon dirigente della nazionale italiana? I broker ci credono

Futuro in Nazionale per Gigi Buffon, ma stavolta da dirigente. I betting analyst credono nelle voci che danno l'ex portiere di Juventus e Paris Saint Germain di nuovo l'azzurro. All'orizzonte, secondo le indiscrezioni, c'è il posto da team manager o di capo delegazione: comunque sia è proprio un ruolo in Figc l'ipotesi preferita dai quotisti Snai, che la offrono a 3,50. Subito dietro il ritorno 'nostalgico' al Parma, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: il sì ai gialloblù, riferisce Agipronews, si gioca a 4,00, e tra le opzioni italiane c'è anche il Genoa, a 5,00. Alla stessa quota il passaggio alla Major League Soccer statunitense; a 12,00 spunta la Cina, alla pari con la sorpresa Roma, mentre per la Lazio si sale 15,00, la stessa offerta per un posto nella dirigenza della Juve.

BUFFON, LA CHIACCHIERATA CON TOTTI E L'IPOTESI BRESCIA

Secondo La Repubblica, Buffon avrebbe parlato con Totti durante la partita di addio di De Rossi, ma la Roma non avrebbe manifestato interesse. Una proposta concreta invece pare essere partita dal neopromosso Brescia, per in stand-by.

BUFFON ALLA LAZIO? DIABOLIK, 'STA NEL CUORE DELLA CURVA DELLA LAZIO'

"Buffon sta nel cuore dei tifosi della Lazio, soprattutto quelli della curva". Così Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik, capo ultras degli Irriducibili, storica formazione del tifo biancoceleste, commenta all'Adnkronos le voci di mercato che vorrebbero Gianluigi Buffon alla squadra capitolina. Dopo l'addio concordato ieri con il Psg, il portiere campione del mondo 2006 è in cerca di un club in cui poter finire la sua carriera perché, di appendere i guantoni al chiodo, Buffon proprio non ha voglia. "Tra la curva e Buffon c'è un feeling particolare che va avanti da anni, andremo ad accoglierlo a braccia aperte se decidesse di venire alla Lazio" continua il capo ultras. "Sembrerebbe però un contentino, una presa in giro per i tifosi da parte della società. Buffon è un campione, abituato a vincere di tutto, la Lazio ora non è una grande società, se si vuole rovinare l'ultimo anno di carriera che venisse pure, al massimo può ambire a vincere una Coppa Italia", conclude Diabolik.