Buffon, ombre e poi luci: l'autogol e poi super parata in Juventus-Roma

Juventus in semifinale di Coppa Italia dopo aver travolto la Roma (3-1), ma il protagonista che divide critica e tifosi è Gigi Buffon. Fra una settimana compirà 42 anni e ormai il pubblico è spaccato tra chi gli consiglia di ritirarsi e chi lo considera un Highlander.

Ogni incertezza tra i pali rafforza la tesi dei primi, ogni miracolo conferma le certezze dei secondi. E il quarto di finale giocato all'Allianz Stadium ne è la perfetta sintesi.

Il portiere dei record (ancora una presenza per salire a quota 648 in serie A e mettersi dietro Paolo Maldini fermo a 647) fa storcere il naso quando non respinge nel migliore dei modi la conclusione di Pellegrini (e viene graziato da Kalinic che calcia sul palo da due passi). E ancor più sul gol della Roma (3-1) quando il tiro da fuori di Under colpisce prima la traversa, poi il braccio di Gigi e si va a insaccare nella rete bianconera sotto forma di autogol del portiere juventino.

Errore o sfortuna? Il dibattito si apre, ma c'è poco tempo per portarlo avanti.

Il calcio è bello perchè in cinque minuti ogni sentenza può esser ribaltata, ogni giudizio può cambiare diametralmente. Ecco dunque Buffon che riscatta con gli interessi: prima ipnotizza Florenzi (non proprio con il killer istint davanti al portiere bianconero), poi, soprattutto, fa una super parata sul colpo di testa ravvicinato di Kolarov al 95°.

E sui social piovono elogi e post d'amore per Buffon.

"Un’altra semifinale conquistata con la voglia, con il sacrificio e la determinazione!", scrive poi il portiere della Juventus su Twitter che già mette nel mirino la doppia semifinale di Coppa Italia contro Milan o Torino.