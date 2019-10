Buffon torna in nazionale a 42 anni? Ecco la 'convocazione' di Mancini

''Buffon e De Rossi a giugno? Era una idea del presidente (Figc, Gravina, ndr) che mi aveva trovato d'accordo, sono gli unici due reduci dal mondiale del 2006 campione del mondo che giocano ancora e sarebbe una cosa bella'', ha spiegato il ct azzurro Roberto Mancini a margine dell'accordo Rai-Figc per le nazionali azzurre. Per Euro 2020? “Vediamo. Magari per i Mondiali...”, ha risposto sorridendo Mancini e dribblando così la domanda.

BUFFON TORNA IN NAZIONALE? DONNARUMMA TITOLARE AZZURRO

Ma le prestazioni super di Buffon (che nel 2020 compirà 42 anni) in questa sua seconda avventura alla Juventus hanno già aperto il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori: meriterebbe una convocazione per una partita d'addio o sarebbe il caso di chiamarlo anche per Euro 2020? In questo momento la nazionale italiana sembra aver chiuso il cerchio tra i pali: ha un portiere titolare su cui investire oggi e nei prossimi anni (Gigio Donnarumma), un altro giovane che sta esplodendo e imponendosi partita dopo partita (il 22enne dell'Udinese Alex Meret) e un estremo difensore di sicura affidabilità ed esperienza (Salvatore Sirigu del Torino).

UEFA CELEBRA BUFFON "GLI ANNI PASSANO, LA CLASSE RESTA"

"Gli anni passano, la classe resta". L'Uefa celebra cosi', via Twitter, Gigi Buffon. Sabato sera, a 41 anni, il portiere della Juventus e' stato decisivo negli istanti finali del match contro il Bologna con un gran riflesso su Santander.

NAZIONALE, MANCINI: "EURO 2020? VOGLIAMO ARRIVARE IN FONDO"

In vista di Euro 2020 (e oltre), Mancini invece non ha dubbi: "Vogliamo riportare la Nazionale dove merita di stare. Ha vinto quattro volte il Mondiale, non vince l'Europeo da tanto, vogliamo arrivare in fondo. In panchina la sofferenza è maggiore".