Caceres, dopo il no al Milan ecco le visite mediche in Premier League

CACERES, SOUTHAMPTON E CRYSTAL PALACE DOPO IL NO AL MILAN



Martin Caceres è volato in Inghilterra dopo aver rifiutato l'offerta del Milan. Il Southampton - che ha preso Gabbiadini dal Napoli (e Manolo ha ripagato con un gol al debutto) lo ha chiamato per le visite mediche. Un sorpasso al Crystal Palace che era sulle tracce del difensore ex Juventus. I Saints erano sulle tracce di Cacares prima della chiamata del Milan: la fumata nera di domenica li ha riportati in prima fila.

Alla finestra anche il Crystal Palace, coem si diceva prima. "Mi piace e potrebbe arrivare anche dopo la chiusura del mercato", diceva qualche giorno fa il manager Sam Allardyce, il manager delle Eagles.

Visite mediche e accordo economico: i due ostacoli da superare per rivedere Caceres in campo a un anno dall'infortunio al tendine d'achille con la maglia della Juventus.



Caceres no al Milan, Galliani: "Questione economica"



"Abbiamo fatto un’offerta che ha ritenuto insufficiente. Ha superato tutte le visite, ma non abbiamo raggiunto un accordo economico", le parole (a Premium Sport) di Adriano Galliani domenica prima di Milan-Sampdoria. "Pensavo che potesse fare al caso nostro, perché può giocare a destra, a sinistra e al centro. Aspetteremo il rientro di Antonelli e De Sciglio. Il mercato è chiuso".