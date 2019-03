Cagliari, tifoso morto. Denuncia social: ultrà viola urlavano 'devi morire'

Tifoso del Cagliari morto d'infarto durante la partita. La denuncia sui social: cori indegni durante i soccorsi

Cori contro un tifoso colto da malore da parte di alcuni supporter della squadra ospite alla Sardegna Arena, ieri, durante la partita Cagliari-Fiorentina. L'episodio e' stato riportato da L'Unione Sarda che ha ripreso alcuni commenti indignati sui social per i "Devi morire" che averebbero accompagnato il malcapitato mentre veniva soccorso sugli spalti dagli operatori del 118. L'uomo e' poi morto per davvero, probabilmente a causa di un infarto. Immediatamente e' sceso in campo il Codacons che - nel caso quanto riportato dal quotidiano on line trovi conferma - chiede sanzioni immediate nei confronti dei tifosi della Fiorentina: partite della squadra viola a porte chiuse per almeno un mese. "Il calcio - si legge in una nota - non puo' permettersi di diventare veicolo di messaggi di odio e violenza, e le istituzioni sportive, di fronte a questo grave episodio, non possono rimanere inermi, perche' si renderebbero complici e istigatrici delle tifoserie violente".

Calcio: tifoso morto durante Cagliari-Fiorentina, cordoglio società

"Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Daniele Atzori, tifoso rossoblu, venuto a mancare ieri sera mentre dalla Curva Sud assisteva alla gara del suo Cagliari". Cosi' il club sul sito ufficiale: "Tutta la Societa' si stringe con affetto al dolore dei familiari a cui, in questo momento cosi' triste e difficile, vanno le piu' sentite condoglianze"