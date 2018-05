Calcio: Al Fujairah-Maradona è finita. "Voleva un ingaggio quadruplicato"

Le strade di Diego Armando Maradona e dell'Al Fujairah si separano definitivamente. Fallita la promozione nel massimo campionato degli Emirati Arabi, l'ex Pibe de Oro aveva annunciato l'addio ma nelle ultime ore si erano diffuse delle voci su un possibile accordo per il rinnovo di contratto.

Rinnovo che non ci sara', come fa sapere il club in una nota diffusa dai media argentini: "Abbiamo trattato con Diego per il prolungamento del contratto ed eravamo d'accordo nel farlo sulla base degli stessi termini del precedente".

Ma a quel punto e' entrato in gioco Matias Morla, legale di Maradona, "che ha preso in mano la trattativa chiedendo che venisse quadruplicato l'ingaggio e rifiutando che altri potessero intervenire nella trattativa stessa".

A quel punto l'Al Fujairah ha deciso di "chiudere le negoziazioni con Maradona, augurandogli il meglio per il futuro". Sotto la guida dell'ex Pibe de Oro la squadra ha chiuso il campionato di seconda divisione imbattuta in 22 partite ma al terzo posto con 44 punti, dietro le promosse Bani Yas (49) e Al Ittihad (46).