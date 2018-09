Calcio, Europei 2024 assegnati alla Germania

La fase finale degli Europei 2024 si giocherà in Germania. Lo ha annunciato l'Uefa che ha così individuato la sede della rassegna continentale che raccoglierà il testimone dell'edizione itinerante in programma nel 2020. La Germania, che ha battuto la concorrenza della Turchia, ospiterà così per la quarta volta nella sua storia la fase finale di un grande torneo per Nazionali, il secondo Europeo dopo quello organizzato nel 1988 che vide il trionfo dell'Olanda di Rinus Michels. Nel conto ci sono anche le organizzazioni di due Campionati del mondo: quelli del 1974, conclusi con la conquista del secondo titolo mondiale grazie al 2-1 in finale contro l'Olanda, e quelli più recenti del 2006 che videro la Nazionale all'epoca allenata da Jurgen Klinsmann sconfitta in semifinale dall'Italia che poi si laureò campione.

Altra cocente delusione, invece, per la Turchia che nella sua storia non ha mai organizzato la fase finale di un grande torneo per Nazionali e che vede il sogno svanire proprio sul traguardo esattamente come era capitato in occasione degli Europei 2016: in quell'occasione i turchi si arresero per un solo voto alla Francia nel ballottaggio finale. L'ultimo grande evento sportivo organizzato dalla Turchia risale al maggio 2017 quando Istanbul fece da cornice alle Final Four di Eurolega.