Fernando Torres annuncia il ritiro sui social. Dopo 18 anni lascia il calcio

“El Nino” si è fatto grande: Fernando Torres lascia il calcio. Lo ha annunciato stamattina con un video pubblicato sui suoi profili social. “Ho qualcosa di molto importante da annunciare. Dopo 18 anni emozionanti, è giunto il momento di porre fine alla mia carriera calcistica” ha scritto l'attaccante spagnolo. Torres si ritira a 35 anni dopo una carriera di alti e bassi: è stato una leggenda dell’Atletico Madrid, la squadra della sua vita, per cui ha segnato 109 gol in oltre 300 presenze. I suoi anni migliori sono stati quelli di Liverpool, quelli della consacrazione internazionale. Al suo primo anno con i Reds ha realizzato 33 reti stagionali, stabilendo alcuni primati: ha battuto il precedente record di gol in una stagione con il Liverpool, che apparteneva a Michael Owen (28 centri), e il record di 23 reti alla prima stagione in Premier League di uno straniero, appartenente a Ruud Van Nistelrooy. Anche se con il Chelsea è riuscito a conquistare la Champions (anche grazie a un suo gol contro il Barcellona al Campo Nou) i passaggi prima ai Blues, poi al Milan hanno dato il via alla sua parabola discendente. Prima di concludere la carriera in Giappone al Sagan Tosu era tornato all’Atletico Madrid, senza brillare. In carriera Fernando Torres ha vinto una FA Cup, una Champions League e due Europa League. Con la Nazionale spagnola ha invece vinto una Coppa del Mondo (2010) e due Europei (20008, 2012), il primo dei quali porta la sua firma nella finale contro la Germania. Insieme con Juan Mata, Pedro, Jurgen Kohler e Andreas Möller, è uno dei cinque giocatori che hanno vinto almeno un Europeo, un Mondiale, una Champions League e un'Europa League.