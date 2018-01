Calcio Figc, nessun accordo: ormai si va verso il commissario

Vincono le schede bianche al ballottaggio per l'elezione del presidente della Figc. Elezione mancata perche' nessuno dei due candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta: Cosimo Sibilia, che aveva chiesto alla Lnd di votare scheda bianca, ottiene al quarto scrutinio l'1.85%, mentre Gabriele Gravina il 39.06%. Trionfo delle bianche con il 59.09%. Assemblea chiusa e si va verso il commissariamento della federazione.

Figc, Tommasi: "Ci pensa il commissario, è una sconfitta"

"Per il nostro percorso abbiamo deciso di non esprimere il nostro voto: certamente è una sconfitta e sicuramente ci sarà il commissario. Ma è giusto che qualcuno di esterno ci metta mano". Lo ha detto il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, a margine dell'assemblea della Figc in corso a Fiumicino. "Forse non è un caso che siamo fuori dal mondiale - ha aggiunto - Avevamo bisogno di un cambiamento e ritenevamo che nessuno dei due candidati lo rappresentasse sul serio".

Figc, Sibilia: "C'era accordo per presidenza Gravina"

"C'era un accordo per Gravina presidente. Abbiamo fatto tutti i tentativi per fare un accordo per avere una larga condivisione. Evidentemente all'interno hanno avuto problemi. Io avevo riunito i presidenti regionali per cercare di raggiungere un'intesa: questo sta a significare quanto siamo responsabili, come lo siamo stati sempre". Lo ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, a margine dell'assemblea elettiva della Figc dopo aver chiesto alla sua componente di votare scheda bianca in assemblea.