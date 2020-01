Calcio e filosofia, prima web serie: "Il filosofo nel pallone". Da Ibrahimovic a Zaniolo e..

Calcio e filosofia, la prima web serie. Arriva "Il filosofo nel pallone"

“Il calcio è un linguaggio universale in grado di veicolare ideali, ma non solo. So che può sembrare impossibile, ma la filosofia è una chiave di lettura molto precisa per permetterci di comprendere la cronaca calcistica e farci una nostra idea su quanto sta accadendo nel mondo del calcio. Zlatan Ibrahimovic e il suo ritorno al Milan? Facilmente analizzabile dalla prospettiva dei poemi epici. Le regole del tifo? Esaminate secondo la filosofia del calcio inglese, lontana anni luce da quello italiano. L’infortunio di Nicolò Zaniolo? Osservabile attraverso “Il Viaggio dell’Eroe” di J. Campbell”. Il filosofo esecutivo RAFFAELE TOVAZZI parla così della sua ultima idea IL FILOSOFO NEL PALLONE, la prima web serie realizzata per Instagram dedicata alla FILOSOFIA DEL CALCIO.

IL RITORNO DI IBRAHIMOVIC AL MILAN

Una serie di video a cadenza settimanale che, per quanto possa sembrare difficile, riescono a coniugare cultura classica e calcio, lo sport più conosciuto, amato e praticato in Italia. Da qui anche la scelta del nome del progetto, omaggio al film di culto con Lino Banfi “L’Allenatore Nel Pallone”.

L'INFORTUNIO DI ZANIOLO

IL FILOSOFO NEL PALLONE, la prima web serie dedicata alla FILOSOFIA DEL CALCIO realizzata dal filosofo esecutivo RAFFAELE TOVAZZI

L’ultima puntata, caricata sul canale in questi giorni (www.instagram.com/raffaele_tovazzi), affronta un tema annoso: calcio e omosessualità. Attraverso una rievocazione storica dell’antica Sparta, cerca di sgretolare gli assunti del machismo che governano ancora nel calcio, fatto nell’immaginario collettivo di macchine veloci e “veline”.





Raffaele Tovazzi è il primo FILOSOFO ESECUTIVO italiano e, proprio come il suo ricercatissimo corrispettivo americano, il CPO (Chief Philosophy Officer), lavora in tutto il mondo con aziende che vogliono reinventare la propria visione d’impresa, andando oltre i limiti del proprio business.