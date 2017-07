Calcio: GdF perquisisce sede Palermo e casa di Zamparini

La Guardia di finanza e' impegnata in una serie di perquisizioni che interessano la sede del Palermo calcio e, a quanto si apprende, anche l'abitazione del proprietario del club, Maurizio Zamparini, e gli uffici del suo gruppo. Le perquisizioni rientrerebbero nell'ambito di un'inchiesta in cui si ipotizzano i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio.



Palermo, termina l'era breve di Paul Baccaglini, decade cda rosanero



Finisce la spumeggiante e brevissima era del finanziere italo-americano Paul Baccaglini, l'ex Iena che voleva farsi presidente del Palermo. L'Unione sportiva Citta' di Palermo ha comunicato che la maggioranza del consiglio di amministrazione ha rassegnato le dimissioni. Pertanto l'intero consiglio ed il presidente sono decaduti dalle loro cariche. Entro dieci giorni verra' nominato il nuovo consiglio e saranno designate le cariche di presidente e consiglieri delegati. Falliti il closing - atteso, dopo vari rinvii, a fine mese - e il passaggio di consegne, la gestione provvisoria e' affidata all'attuale consigliere delegato, Maurizio Zamparini. E in merito alle copie dei documenti relativi alla offerta di Paul Baccaglini, l'ufficio legale ha fatto sapere che la societa' si trova "nell'impossibilita' di trasmettere tali documenti senza ledere il patto di riservatezza e confidenzialita' contenuto negli accordi intercorsi. Pertanto nessun documento potra' essere divulgato".