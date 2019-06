Indizio social, Donnarumma apre le braccia al c.t Giampaolo vicino al Milan

Il portiere del Milan Gigio Donnarumma sembra aver accolto positivamente la notizia dell'avvicinamento del ct sampdoriano Giampaolo alla panchina rossonera.

A rivelarlo un like su Twitter alla notizia pubblicata da Milannews.it in merito all'addio imminente dell'allentaore della squadra di Ferrero.

Il tecnico risolverà il proprio contratto tra domani e mercoledì e una svincolato potrà firmare per il Milan e prendere così il posto di Gattuso sulla panchina.