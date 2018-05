Calcio, il Napoli pareggia e si arrende. Juve virtualmente campione

Il Napoli consegna di fatto lo scudetto alla Juventus pareggiando in casa 2-2 con il Torino. Alle reti di Mertens e Hamsik hanno risposto Baselli e De Silvestri nel finale. Ora i partenopei hanno solo l'aritmetica dalla loro parte ma, con sei punti di distacco e una differenza reti molto sfavorevole rispetto ai bianconeri, il titolo e' praticamente assegnato con due turni di anticipo.

Nella corsa Champions frena la Lazio fermata in casa sull'1-1 dall'Atalanta (reti di Musa Barrow e Caceido): ora l'Inter e' a due punti dai biancocelesti.

La Fiorentina tiene vive le speranze di Europe League passando 3-2 a Marassi con il Genoa (Benassi, Eysseric e Dabo).

Vittorie pesante in chiave salvezza per Chievo e Spal, che in casa si impongono entrambe per 2-0 su Crotone e Benevento. Per i veneti a segno Birsa e Stepisnki, per gli emiliani reti di Paloschi e Antenucci.