Calcio in streaming, come vederlo in maniera legale

Abbonamento a due zeri per vedere il calcio? No grazie. Smanettando un po' e scandagliando il web è possibile guardare le partite di calcio in diretta streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League. Ovviamente tutto in maniera legale. Il quotidiano online Post.it ha passato in rassegna tutta una serie di opzioni per soddisfare la propria passione per le partite di calcio e contenere la spesa. Quali sono?

RAI, MEDIASET E SKY

Innanzitutto, i servizi streaming di Rai e Mediaset offrono quello che trasmettono sui propri canali. Sulla tv pubblica è attiva dal sito o con l’app, Rai Play, la piattaforma wew della Rai, mentre il Biscione trasmette sul sito Sportmediaset o su quelli di Canale 5, Rete Quattro e Italia 1. Sky, oltre ai vari pacchetti di abbonamento per il servizio di pay tv, manda in streaming sul sito di TV8 (in chiaro) una partita di Europa League ogni giovedì e con Now TV fornisce un servizio streaming online che permette di vedere i contenuti sportivi della pay tv pagando abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili.



FACEBOOK

Il popolare social network fondato da Mark Zuckerberg varia la propria offerta nel corso della stagione: aggiornamenti su Sports on Facebook, sulle pagine ufficiali delle leghe e dei club che trasmetto le dirette dei propri march. Lo streaming su Facebook è la più grande e promettente novità per quanto riguarda la diretta delle partite di calcio.



SERIE A TIM TV

Tramite il canale Serie A TIM TV della Lega Serie A - spiega poi il Post.it - è possibile guardare tre partite in diretta per ciascun turno di campionato. Si può accedere al servizio tramite smartphone, tablet e pc con l’app Serie A TIM, disponibile per Android, Iphone e Windows Phone, e anche dalla propria televisione con Chromecast e Apple TV. È un servizio di pay-per-view: una singola partita costa 1,99 euro mentre comprarle tutte e tre costa 3,99 euro.



SNAI, BET365, SISAL MATCHPOINT ED EUROBET: I SITI DI SCOMMESSE

Dallo scorso dicembre le partite di Serie A, Serie B e Lega Pro sono visibili in streaming sul sito dell’agenzia di scommesse SNAI. La visione delle partite in streaming è gratuita a condizione che ci si registri sul sito della SNAI e che si abbia un conto di gioco con un saldo attivo. Chi non ha un conto su SNAI può crearlo versando un importo iniziale minimo di 15 euro. Le partite possono essere viste sia sul sito della SNAI che sull’app per mobile “SNAI Sport Scommesse”. Le partite si vedono senza telecronaca e in un player che non si può ingrandire a tutta pagina. Anche le agenzie di scommesse Bet365, Sisal Matchpoint ed Eurobet offrono lo stesso servizio, disponibile con le stesse modalità (l’importo minimo da versare sul conto può cambiare). Bet365 ha un’offerta molto ampia: oltre al calcio si possono vedere anche partite di tennis, basket, pallavolo e un’altra decina di sport. Per quanto riguarda il calcio, Bet365 trasmette alcune partite di Serie A, Serie B, Liga, Championship, Bundesliga e Ligue 1 (per chi ha interessi particolari trasmette anche un sacco di partite dei campionati minori, dal Giappone alla Slovenia). Alcune dirette sono visibili solamente in alcuni paesi e la programmazione può subire cambiamenti. Sisal Matchpoint ed Eurobet forniscono un servizio simile: basta registrarsi e avere un saldo di gioco attivo per vedere calcio (Serie A, Bundesliga), tennis, volley, basket e hockey. Oltre ai siti citati, anche altre agenzie di scommesse, italiane e straniere, offrono questi contenuti in streaming.



FUBO e DAZN

Se non siete in Italia, negli Stati Uniti, in Canada, Svizzera, Austria, Germania o Giappone, ci sono Fubo e DAZN: i due servizi di streaming online più economici per guardare il calcio. Per chi risiede o si trova spesso negli Stati Uniti, in Canada, Svizzera, Austria, Germania o Giappone, ci sono Fubo e DAZN: i due servizi di streaming online più economici per guardare il calcio. Fubo è disponibile solo per chi si connette dagli Stati Uniti, e trasmette in streaming alcune partite di Champions ed Europa League, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga Portugal e MLS. Mentre DAZN è un servizio di Perform Group (quelli di Opta, società di analisi dei dati legati al calcio), lanciato più di un anno fa e per ora è disponibile solo per chi si connette da Canada, Svizzera, Austria, Germania e Giappone.