Calcio: Juve rischia ko contro Atalanta, CR7 entra e segna il pari

La Juventus ha rischiato che quello mangiato ieri, a Natale, fosse un panettone indigesto, e da cancellare il Boxing Day vissuto oggi sul campo dell'Atalanta. La capolista stava infatti perdendo, poi ci ha pensato CR7, entrato nel corso della ripresa, ad evitare quella che sarebbe stata la prima sconfitta in campionato. E' finita 2 a 2 tra la squadra di Allegri e quella di Gasperini. C'e' anche da dire che i bianconeri hanno giocato in dieci dall'8 della ripresa per l'espulsione - doppia ammonizione - di Bentancur. Eppure proprio la Juve era andata in vantaggio grazie ad una autorete di Djimsiti gia' al secondo minuto di gioco del primo tempo. Per i bergamaschi aveva rimediato Zapata al 24'. Lo stesso colombiano aveva poi portato in vantaggio la propria squadra all'11' della ripresa, mentre Ronaldo era ancora impegnato a fare riscaldamento a bordo campo. Di li' a pochi minuti c'e' stato l'innesto del portoghese, che si e' subito mosso bene in campo e al 33' ha trovato il pari di testa nell'area piccola, sfruttando un precedente tocco di Chiellini. La Juve ha anche segnato un terzo gol con Bonucci ma in fuorigioco. Alla fine la capolista evita comunque il ko e porta a casa un punto prezioso, andando a quota 50, 9 in piu' del Napoli che pero' deve ancora giocare (stasera in trasferta a San Siro contro l'Inter). Nelle altre gare della giornata giocate, c'e' lo sterile e preoccupante pari del Milan a Frosinone, con la panchina di Gattuso sempre piu' traballante. Invece il' derby' tra i fratelli Inzaghi lo vince Simone, il piu' giovane, con la sua Lazio che in trasferta con i gol di Felipe e Lulic batte 2-0 il Bologna allenato da Pippo. Ora la Lazio ha 31 punti e avvicina l'Inter che e' a 33 ma con una partita in meno, mentre il Bologna resta terz'ultimo con 13 punti e anche in questo caso panchina fortemente a rischio. Il Cagliari batte 1 a 0 il Genoa grazie alla rete messa a segno da Farias e sale a quota 20 punti. La Fiorentina pur dominando perde in casa 0-1 contro il Parma, a segno con Inglese, e viene agganciata a quota 25 proprio dagli avversari di oggi pomeriggio. La Sampdoria vince 2 a 0 sul proprio terreno contro il Chievo, e ancora una volta spicca il 35enne Quagliarella che va a segno con un bellissimo gol di tacco al volo, e sono 8 i gol consecutivi in questo campionato, 11 nella stagione. Il raddoppio blucerchiato e' firmato Ramirez. Con questo successo la Samp sale a 29 punti ed e' quinta, scavalcando il Milan. Nel corso della serata le altre partite della 18^ giornata di serie A. In campo dalle 18 Roma-Sassuolo, con Di Francesco che cerca contro la sua ex squadra i punti rassicuranti sul proprio cammino alla guida giallorossa; Spal-Udinese e Torino-Empoi. Alle 20,45 c'e' Inter-Napoli, con entrambe le squadre con un motivo in piu': i nerazzurri per consolidare il terzo posto e tenere a bada l'inseguitrice Lazio; i partenopei per tentare di accorciare sulla Juve.