Calcio, Luigi De Siervo nuovo ad della Lega Serie A

L'attuale ad di Infront Luigi De Siervo è stato eletto, nel terzo scrutinio, nuovo amministratore delegato della Lega Serie A. De Siervo ha ottenuto 15 voti dei 14 necessari per poter assumere l'incarico fino ad ora ricoperto ad interim dal direttore generale della Lega Marco Brunelli.

De Siervo attuale l'ad di Infront Italia, advisor della stessa Lega, ha un lungo curriculum: avvocato, fiorentino, 49 anni, ex mezzofondista e giocatore di football americano, è stato per anni numero 1 di Rai Com prima di passare all'attuale incarico a Milano. De Siervo è fra i massimi esperti di tv e di sviluppo del prodotto-calcio e ha pronto da tempo il progetto del famoso Canale della Lega che i presidenti potrebbero tenere presente dal 2021, quando scadrà l'attuale contratto.