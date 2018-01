"Ho assistito a scene di razzismo durante la partita". E' l'accusa di Blaise Matuidi dopo gli insulti subiti al 40' del primo tempo della sfida tra Cagliari e Juventus. "Le persone deboli - scrive su Facebook il centrocampista della Juve - cercano di intimidire con odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi. Il calcio e' un modo per diffondere l'uguaglianza, la passione, l'ispirazione ed e' per questo che sono qui. Pace".