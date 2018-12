Calcio: Modric Pallone d'oro, Mbappe' best under 21

Il croato Luka Modric, che quest'anno ha contribuito a far arrivare la Croazia alla finale dei mondiali di calcio (un traguardo mai raggiunto dalla ex Jugoslavia ne' dalla Serbia), ha vinto il Pallone d'oro, il premio annuale di France Football assegnato da 173 giornalisti al miglior calciatore del mondo. Gli altri campioni croati Rakitic e Mandzukic sono arrivati rispettivamente al ventesimo e venticinquesimo posto. La vittoria di Modric arriva dopo 10 anni di dominio assoluto da parte di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Quest'anno Ronaldo chiude al secondo posto, Messi al quinto. Terzo e quarto posto per i francesi Griezmann e Mbappe', campioni del mondo. Nessun italiano si e' classificato tra i primi 30 giocatori. Tra i giocatori della serie A solo gli juventini Ronaldo e Mandzukic compaiono tra i primi 30. L'ex fiorentino e romanista Salah, oggi al Liverpool, ottiene il sesto posto. Il fuoriclasse transalpino Kylian Mbappe' ha comunque vinto il Trofeo Kopa per il miglior under 21 dell'anno. La norvegese Ada Hegerberg e' la vincitrice del primo Pallone d'Oro femminile.