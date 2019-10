Calcio, novità Juventus: Ronaldo non parte per Lecce

La Juve è in partenza per Lecce, dove domani scende in campo alle 15 e mister Maurizio Sarri ha diramato i convocati. Il tecnico non ha convocato tra i 22 giocatori chiamati Cristiano Ronaldo. Rimangono fuori anche Aaron Ramsey e Douglas Costa, mentre rientra De Sciglio.

Questo l'elenco completo: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Olivieri, Han, Buffon.