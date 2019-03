Juventus, sorpresa: prima sconfitta. Battuta 2-0 dal Genoa

Prima sconfitta in campionato per la Juventus, superata a sorpresa per 2-0 dal Genoa a Marassi con le reti del'ex Sturaro al 72mo e di Pandev all'81mo. Orfani di Cristiano Ronaldo, Szczesny, Chiellini e Matuidi, i bianconeri sono scarichi molli dopo la rimonta in Champions sull'Atletico Madrid. Revocato un rigore ai padroni di casa dal Var (prima del fallo di mano di Cancelo c'era un tocco di braccio di Kouame) e sempre il Var ha annullato un gol a Dybala per fuorigioco di Emre Can a inizio azione. Il Genoa sale a 33 punti in classifica , mentre la squadra di Allegri resta a 75.