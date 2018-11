Calcio, Serie A: l'Inter crolla a Bergamo, la Roma affonda la Samp

L'ATALANTA AFFONDA L'INTER: 4-1 A BERGAMO

Prova di carattere dell'Atalanta che allo stadio Atleti Azzurri d'Italia travolge 4-1 l'Inter conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato. L'11 di Gasperini domina la partita passando in vantaggio al 9' con Hateboer. In apertura di ripresa, 47', il pari di Icardi su rigore, al 63' il nuovo vantaggio dei bergamaschi con Mancini, all'88' rete del difensore atalantino Djimsiti. Alla festa nerazzurra non può mancare il 'Papu' Gomez che al 94' fissa il risultato sul 4-1 con un esterno a giro dal limite dell'area. In classifica l'11 di Gasperini sale a 18 punti, ferma a 25 l'Inter che dopo 7 vittorie consecutive in campionato è costretta a capitolare.

LA ROMA FA POKER ALL'OLIMPICO, SAMP SCONFITTA 4-1

Quinta vittoria stagionale per la Roma che torna al successo dopo 3 giornate battendo all'Olimpico 4-1 la Sampdoria nel match valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A. Nel primo tempo giallorossi in vantaggio al 19' con Juan Jesus, nella ripresa rete di Schick al 59', al 72' è El Shaarawy a calare il tris. All'88' arriva il gol della bandiera per i doriani con Defrel. Nel recupero il 'Faraone' realizza la doppietta su invito di Dzeko. In classificala la squadra di Di Francesco sale a 19 punti, il quinto ko stagionale lascia la Sampdoria ferma a 15.