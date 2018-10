Calcio, serie A: vincono Parma, Lazio, Milan e Sampdoria

Vittorie per Parma, Lazio, Milan e Sampdoria nelle partite di serie A disputate nel pomeriggio. nell'anticipo delle 12,30, il Parma ha espugnato il campo del Genoa per 3-1 (vantaggio rossoblu al 6' con Piatek, pareggio di Rigoni al 16mo, Siligardi al 26mo e Ceravolo al 30mo). La Lazio ha allontanato la crisi battendo 1-0 in casa la Fiorentina con la rete di Immobile al 37mo. Il Milan si e' imposto al Meazza 3-1 sul Chievo (doppietta di Huiguain al 27mo e 34mo, terzo gol di Bonaventura al 56mo e rete della bandiera di Pellissier al 63mo). La Samp e' passata a Bergamo per 1-0 sull'Atalanta grazie al gol di Tonelli al 76mo.